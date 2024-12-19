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Ученые выяснили, когда «хороший» холестерин становится «плохим»

JLR: избыток свободного хорошего холестерина может быть опасен для сердца
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Ученые из Хьюстонского исследовательского института установили, что избыток так называемого хорошего холестерина — липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) — может быть связан с повышенной частотой сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследования опубликованы в Journal of Lipid Research (JLR).

Холестерин — важное жироподобное вещество, которое играет ключевую роль в функционировании иммунной, нервной и пищеварительной систем. Он переносится в организме белками, которые делятся на два типа: липопротеины низкой плотности (ЛПНП), часто называемые «плохим» холестерином, и липопротеины высокой плотности (ЛПВП), которые принято считать «хорошим» холестерином.

Новое исследование показало, что не весь холестерин одинаков. У каждого типа холестерина есть две формы: свободный холестерин, который активно участвует в клеточных функциях, и этерифицированный холестерин, который более стабилен и может накапливаться в организме. Слишком большое количество свободного холестерина, даже если он относится к типу ЛПВП, может способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

В ходе доклинического исследования группа ученых обнаружила, что ЛПВП с высоким содержанием свободного холестерина, скорее всего, нефункциональны. Они объяснили, что существует прямая связь между количеством свободного холестерина в ЛПВП и тем, сколько его накапливается в макрофагах. Это особый тип клеток, который иногда способствует развитию атеросклероза — заболевания, поражающего артериальные сосуды по всему организму.

Ранее считалось, что перенос свободного холестерина в ЛПВП полезен для здоровья сердца, так как этот процесс помогает удалять избыток холестерина из тканей. Однако новые данные показывают, что при высокой концентрации ЛПВП в плазме крови перенос свободного холестерина в лейкоциты может представлять угрозу здоровью.

Ранее ученые выяснили, в каком возрасте у ребенка может ухудшиться здоровье сердца.

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