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В сиропе от кашля нашли ингредиент, защищающий от рубцевания легких

STM: декстрометорфан в обычном сиропе от кашля предотвращает фиброз легких

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Ученые из Европейской лаборатории молекулярной биологии (EMBL) установили, что декстрометорфан — обычный ингредиент сиропа от кашля, может препятствовать образованию коллагена, из которого формируются рубцы внутри клеток легких. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Translational Medicine.

Фиброз легочной ткани чаще всего возникает у пожилых людей. Он может быть вызван воздействием загрязнителей окружающей среды, химиотерапией или аутоиммунными заболеваниями. Фиброз легких приводит к утрате эластичности тканей и затрудняет дыхание, вызывая кислородное голодание в организме. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с 2019 года от этого заболевания страдает 761 тысяча человек в европейском регионе.

Осознавая сложность и трудоемкость разработки новых лекарств, ученые решили исследовать препараты, уже доступные на рынке. Исследователи проанализировали библиотеку лекарств, одобренных FDA (Управлением по санитарному надзору за продуктами и лекарствами США).

Оказалось, что широко используемый ингредиент средств от кашля — декстрометорфан — декстрометорфан, обладает уникальной способностью препятствовать образованию коллагена — белка, из которого формируются рубцы внутри клеток.

По словам ученых, это открытие обладает многообещающим терапевтическим потенциалом. Исследователи планируют продолжить изучение препарата, чтобы идентифицировать мишени, на которые он воздействует, и разработать улучшенные варианты лекарства.

Ранее ученые выяснили, что ингредиент энергетических напитков эффективен против атеросклероза.

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