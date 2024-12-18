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В Китае создали «солнечный» катализатор для выделения водорода из воды

В Китае впервые выделят водород из соленой воды с помощью солнечной энергии

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Kosuke Okeyoshi from JAIST

Нефтехимическая компания Китая SINOPEC завершила первый в стране научно-исследовательский проект по производству водорода из соленой воды с помощью солнечной электростанции. Об этом сообщает издание »Кэцзи жибао» в среду.

«Завершен первый в Китае научно-исследовательский проект по промышленному производству водорода из морской воды», — сообщили авторы публикации.

В статье уточнили, что каждый час можно произвести 20 кубических метров водорода из возобновляемых источников энергии.

Проект планируется запустить в прибрежных районах. Для производства водорода будут применять плавучую солнечную электростанцию завода.

Планируется, что технология производства водорода из морской воды получит широкомасштабное промышленное применение.

В начале декабря стало известно, что ученые из Массачусетского технологического института научились преобразовывать метановые выбросы в полезные полимеры.

Ранее ученые приблизились к созданию искусственного фотосинтеза.

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