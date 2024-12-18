Врач рассказал, затронула ли Россию пандемия психических расстройств

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно из-за депрессии и тревожности пропускается 12 миллиардов рабочих дней, а американские издания уже назвали происходящее «пандемией психических расстройств». Однако в России заболеваемость психическими расстройствами остается приблизительно на одном уровне (в диапазоне 7-10 %) много лет. Об этом «Газете.Ru» рассказал доцент, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии Института нейронаук и нейротехнологий Пироговского Университета Андрей Шмилович.

«Принимая во внимание, что психические нарушения нередко переносятся «на ногах» без обращений за психиатрической помощью и этих пациентов посчитать и учесть не представляется возможным, говорить о «пандемии» психических расстройств нельзя. Можно говорить об изменении представленности различных заболеваний психики в сторону увеличения пограничных (легких) нарушений, включая психосоматику, и уменьшении тяжелых форм. Этот феномен называется патоморфозом, и он связан с массой биологических и психосоциальных факторов», — рассказал доктор.

По его словам, в то же время увеличилось количество неинвалидизированных больных, а значит, и число дней нетрудоспособности по больничным листам.

«Это действительно может быть существенной проблемой для работодателей и повлиять на состояние рынка труда. Решение этой проблемы лежит в интеграции психиатрических служб в общемедицинскую практику, повышении доступности психиатрической помощи населению, снижении стигматизации, улучшении кадровой ситуации в психиатрической специальности, повышении государственного финансирования этой отрасли», — отметил врач.

При этом у детей выявление психических расстройств сейчас выше, чем у взрослых, поскольку у этой категории пациентов психопатология гораздо более «видна» в поведении.

«Не случайно что современная классификация психических расстройств создана с существенным креном в сторону расстройств поведения: расстройства пищевого поведения, расстройства самоповреждающего или суицидального поведения, поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя и ПАВ, несоциализированное расстройство поведения и проч. Взрослые пациенты чаще диссимулируют (преуменьшают и скрывают) свое состояние, тогда как детям и особенно подросткам свойственна наоборот аггравация (преувеличение тяжести) — эти и другие факторы влияют на разную динамику выявляемости психопатологии в различных возрастных категориях», — заключил врач.

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