Ученые призвали сохранить человеческие артефакты на Марсе

Американские антропологи из Канзасского университета заявили, что человечеству необходимо приложить усилия для сохранения ранних следов своего присутствия на Марсе. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Astronomy (NatAstro).

Согласно докладу, земные артефакты на Марсе заслуживают каталогизации и ухода, чтобы запечатлеть первые шаги людей в межпланетных экспедициях.

«Наш главный аргумент заключается в том, что Homo sapiens сегодня переживает процесс расселения, который начался из Африки, распространился на другие континенты и теперь продолжается за пределами планеты.

Мы начали заселять Солнечную систему. И так же, как мы используем артефакты и особенности для отслеживания нашего движения, эволюции и истории на Земле, мы можем делать это в космосе, отслеживая зонды, спутники, посадочные модули и различные оставшиеся материалы. Это расселение оставляет материальный след», — отметил ведущий автор исследования Джастин Холкомб.

Ученые уточнили, что расположение старых посадочных модулей и марсоходов необходимо учитывать при планировании будущих высадок на Красную планету. Кроме того, необходимо подробнее изучить, как на земные объекты влияют глобальные пылевые бури и другие особенности марсианской среды.

Ранее ученые выяснили причину мощнейших пылевых штормов на Марсе.