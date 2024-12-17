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Ученые призвали сохранить человеческие артефакты на Марсе

NatAstro: земной мусор на Марсе может стать памятником освоения космоса

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Justin Holcomb

Американские антропологи из Канзасского университета заявили, что человечеству необходимо приложить усилия для сохранения ранних следов своего присутствия на Марсе. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Astronomy (NatAstro).

Согласно докладу, земные артефакты на Марсе заслуживают каталогизации и ухода, чтобы запечатлеть первые шаги людей в межпланетных экспедициях.

«Наш главный аргумент заключается в том, что Homo sapiens сегодня переживает процесс расселения, который начался из Африки, распространился на другие континенты и теперь продолжается за пределами планеты.

Мы начали заселять Солнечную систему. И так же, как мы используем артефакты и особенности для отслеживания нашего движения, эволюции и истории на Земле, мы можем делать это в космосе, отслеживая зонды, спутники, посадочные модули и различные оставшиеся материалы. Это расселение оставляет материальный след», — отметил ведущий автор исследования Джастин Холкомб.

Ученые уточнили, что расположение старых посадочных модулей и марсоходов необходимо учитывать при планировании будущих высадок на Красную планету. Кроме того, необходимо подробнее изучить, как на земные объекты влияют глобальные пылевые бури и другие особенности марсианской среды.

Ранее ученые выяснили причину мощнейших пылевых штормов на Марсе.

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