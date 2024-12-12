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Ученые выяснили, чем грозит прибавка в весе после 35 лет для женщин

СВМ: увеличение веса после 35 лет повышает риск развития рака груди

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ISEN STOCKER/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Медицинского колледжа Сеульского национального университета установили, что у женщин, которые набирают более 10 лишних килограммов после 35 лет, риск развития рака молочной железы повышается на 41%. Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer Biology & Medicine (СВМ).

Рак молочной железы — одно из наиболее распространенных женских онкологических заболеваний. Риск его развития увеличивается при наличии ряда факторов, таких как зрелый возраст, вредные привычки, семейный и репродуктивный анамнез (например, возраст начала менструаций и первая беременность), а также гормональная терапия в постменопаузе.

В последние годы ожирение рассматривается как фактор риска не только рака молочной железы, но и других злокачественных опухолей, однако точное количество лишних килограммов, повышающих вероятность заболевания, остается неизвестным.

В исследовании приняли участие 73 192 женщины из Кореи, изменения веса и состояние здоровья которых отслеживались на пяти различных этапах жизни.

Результаты показали, что у женщин, набравших более 10 кг лишнего веса после 35 лет, риск развития рака молочной железы увеличивался на 41%. Для женщин в пременопаузе (период жизни от первых признаков климакса до последней менструации) набор веса от пяти до 9,9 кг был связан с повышением риска на 89%. У тех, кто набрал 10 кг и более перед менопаузой, риск увеличивался в 2,23 раза.

Исследование также выявило V-образную зависимость между скоростью набора веса и развитием рака молочной железы. Наибольший риск наблюдался у женщин, полнеющих со скоростью 0,25-0,49 кг в год.

Ранее ученые нашли способ предотвратить развитие рака крови.

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