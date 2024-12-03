Ученые доказали, что смещение времени сна влияет на обмен веществ

Учёные из Университета Суррея провели исследование, в ходе которого сместили время сна участников на пять часов, чтобы изучить влияние этого изменения на циркадные ритмы и метаболизм. Оказалось, что даже незначительные нарушения биологических часов могут вызвать изменения в метаболизме, однако эти он быстро восстанавливается. Об открытии сообщает портал The Conversation.

В эксперименте участвовали люди в возрасте около 45 лет, которые имели небольшой лишний вес, но ничем не болели. Все участники соблюдали диету, контролируемую исследователями. После задержки сна на пять часов у испытуемых наблюдались изменения в уровне мелатонина, гормона, регулирующего циркадные ритмы, а также повышенная сонливость вечером и сниженная бодрость.

Что касается метаболизма, то учёные заметили несколько изменений: снижение расхода энергии организмом после еды, замедление пищеварения и изменения в регуляции сахара и жира в крови. Однако уже через три дня метаболизм адаптировался, в то время как циркадные ритмы и уровень сонливости восстановились медленнее.

Исследование подчеркивает важность правильной настройки циркадных ритмов для людей, работающих в ночные смены или часто меняющих часовой пояс, а также подтверждает, что метаболизм адаптируется быстрее, чем мозговые ритмы.

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