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Ученые получили самое детальное изображение Солнца

ЕКА: миссия Solar Orbiter представила самое детальное изображение Солнца

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ESA и NASA/Solar Orbiter/PHI и EUI

Миссия Solar Orbiter представила изображения видимой поверхности (фотосферы) Солнца с самым высоким разрешением на сегодняшний день. Об этом сообщило Европейское космическое агентство (ЕКА).

В публикации отмечено, что новые снимки собраны из изображений, полученных с помощью поляриметрического и гелиосейсмического телескопа (PHI).

«Этот прибор не только делает снимки в видимом свете, но и измеряет направление магнитного поля, а также определяет, насколько быстро и в каком направлении движутся различные части поверхности», — уточняет ЕКА.

По мнению научного сотрудника Solar Orbiter Даниэля Мюллера, новые карты «имеют решающее значение для определения магнитного поля в горячей короне Солнца».

Снимки были сделаны, когда Solar Orbiter находился на расстоянии менее 74 миллионов километров от Солнца. Из-за близости к светилу каждое изображение охватывало лишь небольшую его часть. Финальный представленный кадр состоит из 25 «сшитых» снимков. Диаметр солнечного диска в полной мозаике составляет почти 8000 пикселей, что позволяет увидеть большое количество деталей.

16 октября специалисты Европейского космического агентства (ЕКА) представили «первую страницу» самого большого трехмерного атласа Вселенной из когда-либо созданных. Фрагмент был получен с помощью космического телескопа «Евклид» и запечатлел 14 млн галактик.

Ранее ученые обнаружили загадочные структуры на южном полюсе Марса.

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