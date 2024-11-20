Стресс может привести к формированию «неправильных» воспоминаний, выяснили ученые

Стресс может ухудшить способность запоминать его источник. Это может привести к негативной реакции на похожие раздражители, показало исследование, опубликованное в журнале Cell.

Влияние стресса на память противоречиво. С одной стороны, эмоциональные события обычно лучше запоминаются. При посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) и тревожности неприятные воспоминания приводят к неспособности отличить опасные стимулы от безопасных. Но стресс также может затруднить активацию воспоминаний.

В новом исследовании ученые выяснили, что острый стресс (громкий звук) препятствует формированию у мышей специфических воспоминаний. Вместо этого у них формировались обобщенные воспоминания, которые кодируются большим количеством нервных клеток мозга. В результате животные реагировали не только на тот звук, которым их пугали, но и на другие громкие звуки.

«Мы показали, что этим явлением можно управлять или блокировать его с помощью доступных лекарств», — подчеркнули ученые.

Центральным игроком в формировании обобщенных воспоминаний оказался гормон кортикостерон. Мыши, которым вводили его перед экспериментом, также не смогли сформировать специфические воспоминания. В этом случае животные отличали звук, которым их пугали, от других. Также ученые показали, что лекарство метирапон, блокирующее выработку кортикостерона в надпочечниках, может восстановить способность мышей нормально запоминать звуки. Это открытие может лечь в основу терапии ПТСР и других расстройств психики.

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