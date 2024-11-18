Ученые выяснили, как морские черви отращивают потерянные части тела

Австрийские молекулярные биологи из Венского университета узнали, каким образом некоторые морские черви восстанавливают потерянные части тела. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Команда изучила механизмы роста новых сегментов у морского кольчатого червя Platynereis dumerilii из семейства нереид, обитающего в Средиземном море.

По словам ученых, особенность Platynereis dumerilii заключается в том, что существо не зависит от особой зоны, в которой находятся стволовые клетки для регенерации. Такой участок есть у других видов червей.

Вместо этого клетки животного проходят так называемый процесс дедифференциации. Они за несколько часов возвращаются в состояние, подобное исходным стволовым клеткам, и используются для восстановления утраченных сегментов.

Исследователи также обнаружили, что экспрессия генов в этих новообразованных стволовых клетках отличается от их клеток-предшественников.

Кроме того, анализ выявил как минимум две популяции стволовых клеток, одна из которых восстанавливает эпидермис и нейроны, а другая формирует мышцы и соединительную ткань.

Ранее ученые нашли морских червей, считавшихся вымершими 67 лет назад.