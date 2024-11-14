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Ученые нашли связь между здоровьем детской психики и экологической обстановкой

NMH: жизнь рядом с зелеными зонами укрепляет мозг ребенка

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Global Look Press

Американские ученые из Университета штата Джорджия нашли связь между состоянием окружающей среды и психическим здоровьем молодых людей. Статья опубликована в научном журнале Nature Mental Health (NMH).

Команда использовала набор данных из исследования когнитивного развития мозга подростков (ABCD), ставшего крупнейшим на сегодня проектом по изучению развития детского мозга в США. Группа проанализировала данные, собранные у 11,8 тыс. детей из 21 города Соединенных Штатов.

Специалисты связали изображения функциональной магнитно-резонансной томографии со спутниковыми данными, включавшими местоположение участников. Это позволило определить, как внешние условия сказываются на когнитивных способностях и душевном здоровье несовершеннолетних.

Ученые обнаружили, что места с большим количеством света ночью и плотной городской застройкой, как правило, имеют более низкие уровни образования родителей и дохода домохозяйств. Напротив, районы с большим количеством деревьев и растений оказались связаны с более высоким уровнем образования и финансового благополучия их обитателей.

По словам исследователей, результаты говорят о том, что благоприятная экологическая обстановка положительно влияет на умственные способности и психику детей.

Ранее ученые назвали способ привить детям любовь к природе.

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