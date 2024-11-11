Названа пища и напитки, которые нельзя потреблять на голодный желудок

Употребление кофе, чая, йогурта, цитрусовых и сладких газированных напитков на голодный желудок может вызвать проблемы с пищеварением и контролем уровня сахара в крови. Об этом изданию Daily Mail рассказали диетолог Робинн Чуткан из больницы Джорджтаунского университета и гастроэнтеролог Майкл Шопис из Нью-Йорка.

По словам экспертов, кофеин может стимулировать выработку желудочного сока, что приводит к таким симптомам, как изжога, тошнота, кашель, неприятный запах изо рта и вздутие живота. Вещество также может расслаблять нижний пищеводный сфинктер (НПС) и позволять желудочной кислоте попадать обратно в пищевод, вызывая кислотный рефлюкс. Такие эффекты могут проявляться при употреблении как на голодный, так и на «сытый» желудок, однако во втором случае неприятные ощущения могут быть выражены сильнее.

Врачи добавили, что перекусывать следует и перед употреблением черного чая, в котором традиционно содержится больше кофеина, чем в других сортах. Ромашковый, гибискусный и мятный чаи можно пить без опаски.

Наряду с напитками, содержащими кофеин, на пустой желудок также не рекомендуется употреблять сладкие и пресные газированные напитки. Углекислый газ может скапливаться в желудке и оказывать давление, вызывая вздутие. Кроме того, внезапное поступление сахара из пищи в организм может привести к резкому повышению уровня глюкозы в крови. Последующее его падение часто сопровождается упадком сил.

Гастроэнтеролог Шопис подчеркнул, что у некоторых людей возникают трудности с перевариванием молочных продуктов на голодный желудок. По словам врача, избыток молочной кислоты в йогурте может вызвать раздражение желудочно-кишечного тракта и разрушить некоторые пробиотики (полезные бактерии) в составе продукта.

Еще один продукт, который эксперты не советуют употреблять в качестве первого приема пищи, — это цитрусовые и соки из них. Они отмечают, что лимонная кислота, содержащаяся в популярных компонентах завтрака, может травмировать слизистую оболочку кишечника.

Ранее были названы сочетания продуктов, которых лучше избегать.