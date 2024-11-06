Создан новый метод улучшения пространственной памяти

Ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) совместили неинвазивную глубокую стимуляцию мозга с виртуальной реальностью (VR) для улучшения пространственной памяти. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances (SciAdv).

Метод основан на воздействии на определенные участки мозга с помощью неинвазивной технологии, не предполагающей хирургического вмешательства. В эксперименте приняли участие здоровые добровольцы, на головы которых установили электроды для стимуляции гиппокампа и энторинального комплекса — областей, ответственных за пространственную память. Процедура, известная как «транскраниальная временная интерференционная электрическая стимуляция», проходила безболезненно.

Во время сеансов участники перемещались по виртуальной реальности, запоминая ориентиры. Для контроля активности мозга проводилось фМРТ-сканирование. Результаты показали, что при глубокой стимуляции мозга добровольцам требовалось меньше времени для припоминания расположения объектов, что указывало на улучшение их пространственной памяти.

Ученые предполагают, что электрическая стимуляция повышает нейропластичность гиппокампа, а сочетание с VR позволяет более эффективно развивать пространственные навыки. Эта технология может стать важным инструментом для пациентов с черепно-мозговыми травмами, деменцией и возрастными когнитивными нарушениями.

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