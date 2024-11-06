Найдены гены, повышающие риск рецидива рака груди

Ученые из Онкологического центра Джонса Хопкинса Киммела идентифицировали 16 генов, которые клетки рака молочной железы используют для защиты от разрушения. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

В ходе экспериментов на мышах и человеческих клеточных линиях ученые выявили механизмы, которые помогают раковым клеткам выживать в условиях низкого уровня кислорода (гипоксии) и распространяться по организму. По словам исследователей, внутри опухолей (особенно в областях с недостатком кислорода) клетки приспосабливаются к стрессу, который они испытывают, попадая в кровоток.

Найденные 16 генов помогают раковым клеткам защищаться от активных форм кислорода, которые вызывают окислительный стресс. Это позволяет вторым мигрировать в более благоприятные зоны, где они могут попасть в кровоток и распространиться в другие части тела.

Команда под руководством доцента кафедры онкологии Грегори Гилкса из Университета Джонса Хопкинса изучала поведение гипоксических клеток, окрасив их в лаборатории и применив метод пространственной транскриптомики. Это позволило выявить, какие гены активны в условиях гипоксии и остаются «включенными» после миграции клеток в богатые кислородом участки. В исследованиях на мышах ученые подтвердили, что подмножество генов продолжает экспрессироваться долгое время после того, как клетки покидают первоначальную опухоль.

Особенно показательные результаты были получены для тройного негативного рака молочной железы (ТНРМЖ) — типа опухоли, склонного к рецидивам. У пациентов с ТНРМЖ, которые сталкивались с рецидивом в течение трех лет, был обнаружен повышенный уровень белка MUC1.

Эти открытия приближают ученых к пониманию механизмов устойчивости опухолей к гипоксии, что может помочь в разработке новых стратегий борьбы с агрессивными формами рака.

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