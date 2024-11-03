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Ученые выяснили, к чему приводит подавление положительных эмоций

AffSci: отказ от выражения позитивных чувств снижает благополучие в жизни

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THICHA SATAPITANON/Shutterstock/FOTODOM

Американские ученые из Северо-Западного университета в Чикаго при участии тайваньских коллег выяснили, к чему приводит подавление человеком положительных эмоций. Исследование опубликовано в научном журнале Affective Science (AffSci).

Различные мировые культуры не одобряют публичное проявление определенных чувств, особенно если речь идет о мужчинах. Предполагается, что подавление эмоций может вызывать неприятные чувства, которые противоречат желанию свободно выражать свое истинное «я». Сокрытие эмоций также требует значительных когнитивных усилий.

В новой работе команда провела три исследования, изучив данные опросов жителей США и Тайваня. Вопросы касались восприятия своих чувств и субъективного благополучия.

Результаты показали, что люди склонны подавлять свои отрицательные эмоции чаще, чем положительные.

Однако попытки скрыть позитивные чувства оказались связаны с более низким уровнем благополучия в жизни. При подавлении негативных чувств такой связи не оказалось.

Ранее ученые назвали черту личности, сокращающую продолжительность жизни.

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