Ученые выяснили, к чему приводит подавление положительных эмоций

Американские ученые из Северо-Западного университета в Чикаго при участии тайваньских коллег выяснили, к чему приводит подавление человеком положительных эмоций. Исследование опубликовано в научном журнале Affective Science (AffSci).

Различные мировые культуры не одобряют публичное проявление определенных чувств, особенно если речь идет о мужчинах. Предполагается, что подавление эмоций может вызывать неприятные чувства, которые противоречат желанию свободно выражать свое истинное «я». Сокрытие эмоций также требует значительных когнитивных усилий.

В новой работе команда провела три исследования, изучив данные опросов жителей США и Тайваня. Вопросы касались восприятия своих чувств и субъективного благополучия.

Результаты показали, что люди склонны подавлять свои отрицательные эмоции чаще, чем положительные.

Однако попытки скрыть позитивные чувства оказались связаны с более низким уровнем благополучия в жизни. При подавлении негативных чувств такой связи не оказалось.

Ранее ученые назвали черту личности, сокращающую продолжительность жизни.