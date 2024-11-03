Врачи объяснили, можно ли определить риск инфаркта по женской груди

Хотя маммография (рентгенография груди) обычно используется для проверки на рак груди, снимки также могут показать, есть ли отложения кальция в артериях груди пациентки. Это позволяет оценить сердечно-сосудистый риск женщины. Однако исследования показывают противоречивые результаты, сообщает KFF Health News.

Кальцификация артерий может быть связана с риском сердечных заболеваний у человека. Отложения кальция в виде белых полос видны на снимках уже несколько десятилетий, и некоторые рентгенологи регулярно отмечают их в своих отчетах. Но эта информация обычно не передается пациентам. Отчасти это связано с тем, что врачи не знают, насколько кальцификация артерий в груди повышает риск сердечных болезней и катастроф.

«То, что мы видим на маммограмме — это кальцификация в артериях молочной железы, но это не то же самое, что кальцификация в коронарной (сердечной) артерии. Сегодня эта информация кажется не представляющей ценности», — отметили ученые.

Хотя исследования показали корреляцию между кальцификацией артерий молочной железы и риском сердечно-сосудистых заболеваний, причинно-следственная связь неясна.

Во-первых, даже женщины без отложения кальция в груди могут все равно быть подвержены риску сердечных заболеваний, инфаркта или инсульта. В одном исследовании у женщин в постменопаузе у 26% была кальцификация артерий груди. В течение 6,5 лет у них был на 23% выше риска сердечных заболеваний любого типа и на 51% выше риск инфаркта или инсульта. Однако большинство сердечно-сосудистых катастроф все же произошли у женщин без кальцификации артерий груди.

«Я бы не чувствовала себя комфортно, говоря людям, что у них более высокий или более низкий риск сердечных заболеваний на основе кальцификации артерий груди». Я думаю, что это захватывающая область, но нам нужно двигаться осторожно», — отметила врач из США.

Ранее ученые протестировали анализы крови, заменяющие колоноскопию.