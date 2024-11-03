Ученые узнали, к чему может привести озеленение пустыни Сахары

Международная группа ученых из Италии, Швеции, Канады и других стран выяснили, как озеленение африканской пустыни Сахары в далеком прошлом сказалось на климате Земли. Исследование опубликовано в научном журнале Climate of the Past (CP).

По словам специалистов, в первой половине голоцена между 11 тыс. и 5 тыс. лет назад обширные территории Сахары покрылись вечнозелеными кустарниками и другой растительностью из-за усиления муссонов в Северном полушарии.

Изменение климата было обусловлено увеличением солнечной радиации в течение лета из-за летнего солнцестояния, совпадающего с перигелием (точкой максимального приближения к Солнцу) Земли.

Команда провела климатическое моделирование для реконструкции влияния озеленения Сахары на Северное полушарие. Как показали расчеты, из-за покрывшейся зеленью пустыни в Скандинавии и Северной Америке стало теплее и суше, в Западной Европе — холоднее зима и теплее лето. В Центральной Европе произошло общее потепление, в Средиземноморье установился более холодный и дождливый климат, а в Центральной Азии потеплели зимы, но лето стало холоднее.

По словам ученых, все эти погодные аномалии произошли из-за смещения на запад атмосферных течений.

Специалисты также выявили изменение Североатлантического колебания (где изменения давления на уровне поверхности моря в этом океаническом бассейне приводят к изменению температурного режима и характера осадков на близлежащих континентах), которое смещалось с положительного на отрицательное как в бореальные зимние (с декабря по февраль), так и в летние месяцы.

Все эти климатические изменения длились в течение тысяч лет из-за 80% сокращения выбросов пыли, а также альбедо (мера того, насколько хорошо поверхность Земли отражает солнечную энергию, где 0 — черный, а 1 — белый) снизилось с 0,30 для пустыни до 0,15 для кустарников, что усилило потепление в тропиках. Также увеличилась рециркуляция воды из-за наличия большего количества растительности, что позволило сдержать засушливые условия.

Ранее пустыню Сахару впервые за несколько десятилетий затопило проливными дождями.