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Найден способ уничтожить рак радиацией без вреда для организма

EORTC: создана молекула для доставки дозы радиации к опухоли без вреда для тела

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Pexels

Ученые создали молекулу, способную доставить радиационное излучение непосредственно в опухоль, не нанося вреда здоровым тканям. Работа представлена на симпозиуме Европейской организации по исследованиям и лечению рака (EORTC).

Авторы работы получили белок «AKY-1189» — первую молекулу для доставки радиоактивного Актиния-225. Сконструированный белок связывается с другим белком, нектоном-4. Он присутствует на поверхности раковых клеток у 90% пациентов с различными видами рака, включая опухоли мочевого пузыря, молочной железы, легкого, головы и шеи, шейки матки и кишечника. Так как нектон-4 содержится только в раковых клетках, радиационное излучение почти не повреждает здоровые ткани.

Белок «AKY-1189» протестировали на 20 пациентах с разными видами рака. У них не наблюдалось побочных эффектов, а в слюнных железах не был обнаружен Актиний-225. Это означает, что радиация не распространилась по всему телу. Также было показано, что радиация накопилась в опухоли. Это предварительное исследование доказало безопасность и возможность использования «AKY-1189». Теперь ученые планируют оценить его эффективность.

Ранее ученые нашли новый фактор риска летального исхода у больных раком.

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