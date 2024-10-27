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Ученые: токсичная маскулинность может быть опасна для сердца

JAMA: токсичная маскулинность повышает сердечно-сосудистый риск у мужчин

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Shutterstock

Мальчики и мужчины, которые пытаются соответствовать стереотипным гендерным нормам, могут реже получать терапию против болезней сердца. Это показало исследование, опубликованное в JAMA Network Open.

Сердечно-сосудистые заболевания — главная причина летальных исходов. Многих случаев этих заболеваний можно избежать, и ученые постоянно ищут факторы риска, на которые можно повлиять. Доказано, что высокое артериальное давление и повышенных уровень холестерина значительно повышают риск инсультов и инфарктов. В новом исследовании ученые выяснили, что еще одним фактором риска болезней сердца могут быть гендерные стереотипы.

Ученые проанализировали данные 12 тысяч человек, собранные несколько раз в течение 24 лет (1994–2018). Мужчины, которые старались соответствовать гендерным нормам, реже принимали лекарства для контроля болезней сердца и сосудов даже при наличии диагноза. Кроме того, врачи реже рассказывали им о факторах риска, на которые они могли бы повлиять.

Данные могут означать, что мужчины реже обращают внимание на свои проблемы со здоровьем. Это может повышать долгосрочный риск инсультов, инфарктов и летальных исходов.

Ранее врачи объяснили, с чем связана «похмельная тревога».

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