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Названы потенциально опасные для здоровья «полезные» продукты

Daily Mail: протеиновые йогурты могут содержать вредные подсластители

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Британский диетолог Кайла Дэниелс предостерегла от употребления протеиновых йогуртов и батончиков и сладких мюсли. По ее словам, эти «полезные» продукты могут содержать вредные для здоровья загустители и подсластители, а также большое количество добавленного сахара. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Врач отметила, что многие люди воспринимают протеиновые йогурты в качестве помощников по быстрому набору мышечной массы в спортзале. Опасность таких продуктов заключается в том, что они могут содержать нежелательные загустители, камеди и искусственные подсластители для улучшения текстуры и вкуса.

По мнению диетолога, к искусственным подсластителям следует относиться с особой осторожностью, поскольку частое их употребление может привести к резистентности к инсулину. Так называют снижение чувствительности к гормону, связанное с повышенным риском развития диабета. Сахарозаменители в протеиновых батончиках также могут негативно влиять на работу кишечника. Кроме того, в таком «полезном» лакомстве часто используется пальмовое масло, богатое насыщенными жирами. Их избыток повышает риск увеличения числа липопротеинов «плохого» холестерина в организме.

Дэниелс добавила, что батончики мюсли позиционируются как полезный перекус, хотя они могут быть на удивление вредными из-за высокого содержания сахара. Многие бренды добавляют значительное его количество для улучшения вкуса и «связывания» злаковых частиц. Из-за этого батончики мюсли по питательным свойствам напоминают кондитерские изделия.

Ранее ученая назвала главные плюсы и минусы растительного молока.

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