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Даже 30-минутные тренировки могут защитить от диабета, выяснили ученые

JEI: 30-минутная тренировка значительно снижает уровень сахара в крови

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Depositphotos

Ученые из Центра эндокринных и метаболических заболеваний в Италии установили, что одна 30-минутная аэробная тренировка значительно снижает уровень сахара в плазме через час после нагрузки. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Endocrinological Investigation (JEI).

В исследовании приняли участие 32 человека в возрасте от 20 до 35 лет, не страдающих диабетом и не занимающихся соревновательными видами спорта, а также не принимающих лекарств. Все они прошли пероральный тест на толерантность к глюкозе (OGTT) на начальном этапе, после чего выполнили легкую получасовую пробежку с интенсивностью 60–65% от своего VO2 max.

VO2 max рассчитывает количество кислорода, выраженное в миллилитрах, которое человек способен потреблять в течение минуты. Этот показатель отражает пригодность кардиореспираторной системы и выносливость при выполнении упражнений.

Результаты теста OGTT, проведенного через 24 часа после тренировки, показали, что уровень глюкозы натощак снизился с 82,8 мг/дл до 78,5 мг/дл. Однако уже спустя час после пробежки этот показатель уменьшился с 122,8 мг/дл до 111,8 мг/дл. Уровень инсулина также значительно снизился — с 57,4 мкМЕ/мл до 43,5 мкМЕ/мл.

По словам исследователей, даже эпизодическая непродолжительная физическая активность может значительно снизить риск развития диабета второго типа за счет немедленного улучшения контроля уровня глюкозы. Результаты работы подчеркивают важность тренировок в поддержании метаболического здоровья.

Ранее стало известно, какие тренировки помогают сберечь суставы.

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