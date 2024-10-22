Разрушенный спутник угрожает российским космическим аппаратам

Обломки разрушенного спутника Intelsat-33e могут угрожать российским космическим аппаратам. Об этом заявили в Telegram-канале «Роскосмоса».

«На основании полученной динамики распределения обломков Intelsat-33e можно сделать вывод о наличии потенциальной угрозы для всех действующих космических аппаратов, включая группировку Роскосмоса в геостационарной области космического пространства», — заявили в пресс-службе корпорации.

Уточняется, что по расчетам разрушение Intelsat-33e произошло единомоментно и носило высокоэнергетический характер. Под угрозой повреждения его обломками находится несколько российских спутников, в том числе «Экспресс-АТ1», «Ямал-402» и «Экспресс-АМ6», а также «Электро-Л».

До этого стало известно, что около вышедшего из строя спутника Intelsat обнаружили 20 неопознанных объектов.

После сбора данных выявленные объекты включат в расчеты опасных сближений со спутниками российской орбитальной группировки. Переставший работать спутник связи транслировал сигнал в страны Европы, Африки, Среднего Востока, Азии и Австралии.

Ранее спутники в РФ подорожали на 30% из-за санкций.