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Врач рассказал, какие опухоли кишечника самые опасные

Daily Mail: правосторонний рак кишечника дольше остается скрытым

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Раковые опухоли в правой части кишечника сложнее обнаружить во время колоноскопии, поэтому их с большей вероятностью диагностируют на поздней стадии. Об этом изданию Daily Mail рассказал хирург и колопроктолог Иэн Журдан, сотрудник Королевской больницы графства Суррей (Великобритания).

Некоторые исследователи предполагают, что рак, развивающийся в правой или левой части толстой кишки, может рассматриваться как два разных заболевания из-за их различий в проявлениях и лечении. Журдан отмечает, что рак в левой части толстого кишечника, который чаще встречается в нисходящей и сигмовидной ободочной кишке, легче обнаружить и вылечить, в отличие от опухолей на правой стороне.

Опухоли в правой части кишечника часто остаются незамеченными при колоноскопии, так как они могут быть плоскими и трудно различимыми. Это приводит к тому, что заболевание диагностируется на более поздних стадиях (третьей или четвертой) с худшим прогнозом. Поскольку содержимое кишечника в правой части более жидкое, симптомы, такие как непроходимость и боль, проявляются только при «уверенном» развитии опухоли.

С другой стороны, опухоли в левой части кишечника чаще вызывают непроходимость и, соответственно, приводят к ранним симптомам, таким как вздутие живота. Это побуждает пациентов своевременно обращаться за медицинской помощью, повышая свои шансы на успешное раннее лечение.

Также отмечается, что генетические мутации, которые вызывают рак, различаются в зависимости от расположения опухоли. Это влияет на реакцию на лечение: рак левой части толстой кишки лучше поддается химиотерапии и иммунотерапии по сравнению с опухолями на правой стороне.

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