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Врач рассказала, какую сторону груди чаще поражает рак

Daily Mail: левосторонний рак молочной железы встречается чаще

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Рак молочной железы чаще поражает левую грудь. Опухоли с этой стороны также более агрессивны и устойчивы к лечению. Об этом изданию Daily Mail рассказала онкопластический хирург Кефа Мокбел из института исследований рака в Лондоне.

Крупное исследование с участием 881 тысячи американских пациенток показало, что чуть более половины случаев рака молочной железы приходится на левую грудь. Другая научная работа, опубликованная в журнале Nature в 2022 году, выявила, что левосторонний рак молочной железы агрессивнее правостороннего. Он быстрее прогрессирует и хуже поддается терапии.

Кроме того, некоторые опасные виды онкологических заболеваний груди, такие как трижды негативный рак и HER2-положительные опухоли, значительно чаще возникают слева.

Онколог Мокбел добавила, что злокачественные опухоли груди с левой стороны с большей вероятностью распространяются за пределы молочной железы. Рак левой груди также связан с менее благоприятными исходами лечения.

Врач отметила, что существует несколько теорий, объясняющих такие различия. Первая заключается в присутствии большего количества железистой ткани в левой груди. С избытком этой ткани возрастает вероятность нежелательного гормонального влияния, связанного с раком.

Согласно другой гипотезе, левосторонний рак может быть связан с неполным вскармливанием левой грудью. По словам доктора Мокбел, женщины-правши предпочитают кормить правой грудью, потому что так удобнее держать ребенка. Это может означать, что левая грудь не полностью опустошается от молока, что снижает защитный фактор грудного вскармливания и делает грудь восприимчивой к опухолевому росту.

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