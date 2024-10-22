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Слуховые аппараты защищают от болезни Паркинсона, выяснили ученые

JAMA: коррекция слуха замедляет развитие болезни Паркинсона

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Unsplash

Ученые из Орегонского университета здравоохранения и науки в составе научного коллектива обнаружили, что слуховые аппараты могут отсрочить развитие болезни Паркинсона. Результаты исследования опубликованы в JAMA Neurology.

Чтобы выяснить, как ношение слуховых аппаратов влияет на исход развития болезни Паркинсона, ученые проанализировали ранее опубликованные научные публикации на соответствующую тему. Исследование, проведенное в 2022 году, показало, что среди взрослых с нарушениями слуха, которые контролируют свое состояние с помощью слуховых аппаратов, вероятность снижения когнитивных способностей на 19% ниже, чем у тех, кто этого не делает.
 
В 2023 году другое клиническое испытание подтвердило эту связь и выявило, что слуховые аппараты могут замедлить темпы снижения когнитивных функций почти на 50% у некоторых пожилых людей.
 
Ученые объяснили, что, как и деменция, болезнь Паркинсона обычно связана с ухудшением работы мозга. Проблемы со зрением и потеря обоняния также могут предшествовать физическим симптомам, которые определяют течение заболевания.
 
Дополнительно исследователи протестировали когорту, состоящую в основном из белых пожилых мужчин среднего возраста на предмет легкой, средней, тяжелой или глубокой потери слуха. За испытуемыми наблюдали в течение следующих двух десятилетий.

Результаты показали, что, по сравнению со здоровыми людьми, у пожилых с легкой потерей слуха (в возрасте 60 лет) намного чаще диагностировали болезнь Паркинсона через пять, 10, 15 и 20 лет наблюдения. Также было установлено, что у тех, кто начал применять аппараты для коррекции слуха до или сразу после обнаружения нарушений, вероятность развития заболевания была ниже по сравнению с лицами без слуховых аппаратов. Разница между этими группами была очевидной уже через год после начала исследования.

Ученые пока не могут объяснить, чем обусловлен такой защитный эффект. Они предположили, что слуховые аппараты улучшают социальное взаимодействие и облегчают депрессию, способствующую снижению когнитивных способностей и подвижности при болезни Паркинсона.

Ранее была найдена новая мутация, связанная с ранним началом паркинсонизма.

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