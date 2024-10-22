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В AppStore вернулось приложение Сбера

Сбер сообщил о новом приложении «Бюджет Онлайн» для iOS в AppStore

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Пресс-служба Сбера

В магазине приложений AppStore для iOS появилось новое приложение Сбера «Бюджет Онлайн». Об этом сообщает Telegram-канал организации.

Сбер призвал пользователей на iOS установить обновленную версию приложения, так как старые версии сервиса 12.15, 14.3 и 14.11 в скором времени будут отключены и войти в приложение не получится.

«Устанавливайте себе и не забудьте переслать этот пост близким. Торопитесь, второй попытки не будет — приложения в этом году закончились», — поделились в Сбере.

До этого пресс-служба Сбера сообщала, что в «Сбербанк Онлайн» появился раздел «Дом», в котором можно добавить недвижимость вручную, отредактировать информацию или удалить лишний объект. Также там можно оплатить счет за ЖКУ, интернет, проверить платежи по ипотеке, оформить страховку и воспользоваться другими функциями.

А в августе Сбер обновил веб-версию приложения «СберБанк Онлайн». Туда добавили возможность заходить по цифровому коду.

Ранее Сбер запустил «AI-помощника банкира».

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