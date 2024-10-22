Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, какие тренировки помогают сберечь суставы

Fortunе: тренировки с низкой ударной нагрузкой помогут сберечь суставы

close
Depositphotos

Щадящими для суставов выступают высокоинтенсивные тренировки с низкой ударной нагрузкой (HILIT). Они не предполагают выполнение прыжков и берпи. Для сохранения здоровья суставов Об этом изданию Fortune рассказал физиотерапевт и персональный тренер Райан Чоу из США.

По словам эксперта, лучшим способом поддержания хорошей физической формы выступают HIIT — высокоинтенсивные интервальные тренировки. Они состоят из интенсивных серий упражнений и активного отдыха между ними. Попеременная физическая нагрузка в интенсивном и умеренном темпе позволяет добиться эффективного жиросжигания.

Однако у таких тренировок есть недостатки — они могут быть травматичными для суставов и сухожилий вследствие необходимости выполнять множество прыжков и отскоков в разных вариациях. Вместо HIIT Чоу рекомендует выполнять HILIT — высокоинтенсивные тренировки с низким ударным воздействием. Они минимизируют нагрузку на опорно-двигательный аппарат, помогая укрепить тело и повысить выносливость.

Ударная нагрузка создается массой движущегося тела при столкновении с твердой поверхностью. Самым ярким примером такого упражнения выступает бокс. Благодаря интенсивным тренировкам с использованием ударных нагрузок мышцы получают дополнительное стимулирующее воздействие, однако для уязвимых групп населения (например, пожилых людей), оно может быть разрушительным.

Наряду со снижением риска травм, HILIT также сокращает время восстановления между тренировками. Это помогает следовать графику и, при желании, заниматься ежедневно.

Ранее были названы щадящие упражнения для облегчения боли в спине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами