В Чехии нашли 130 могил нитринской культуры на месте будущей дороги

Археологи обнаружили крупнейшее место захоронения бронзового века нитринской культуры в Чешской Республике. Об этом сообщает Arkeonews.

Открытие сделано в Центральной Моравии во время раскопок по будущему маршруту автомагистрали D35. Нитринская культура населяла восточную Моравию и юго-западную Словакию во время среднего бронзового века (2100-1800 гг. до н.э.). Археологи нашли 130 могил, что делает это захоронение самым крупным.

Представители нитринской культуры перешли к производству бронзы, что привело к повышению прочности их металлических изделий. В могилах содержались скелетные останки, медные украшения, костяные бусины, каменные стрелы, медные кольца и кости.

Мужчины и женщины были похоронены по-разному. У мужчин, например, были инструменты для охоты, в то время как у женщин — украшения.

Также были найдены захоронения культуры периода 2600 г. до н.э., кельтов и могила германского воина с щитом и железным копьем III века. Это первое подобное захоронение в центральной Моравии.

Ранее на Сицилии нашли богатую древнеримскую деревню.