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Найден способ избежать летального исхода при опасном для пожилых вирусе

The Lancet: вакцина снижает риск летального исхода при РСВ у пожилых на 80%

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Depositphotos

Анализ больших данных показал, что вакцина против РСВ обеспечивает приблизительно 80%-ю защиту пожилых людей от тяжелых заболеваний, госпитализации и летального исхода. Исследование опубликовано в журнале The Lancet.

Респираторный синцитиальный вирус (РСВ) поражает нос, горло и легкие, вызывая тяжелые заболевания и множество летальных исходов среди пожилых людей во время сезонных эпидемий. В США до создания вакцины инфекция приводила к 60-160 тысячам госпитализаций и шести-десяти тысячам летальных исходов среди людей старше 65 лет.

В новом исследовании ученые использовали реальные данные пациентов. Они показали, что вакцинация на 80% снижает риск тяжелого заболевания, госпитализации и летального исхода.

Ученые считают, что предотвращение до 80% случаев госпитализаций может привести к крупной экономии для пациентов и системы здравоохранения. Сейчас в США ежегодные траты на связанные с РСВ госпитализации оцениваются в 1,2–5 миллиардов долларов.

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