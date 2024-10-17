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Назван лучший препарат для восстановления после инсульта

Neurology: тенектеплаза повышает шансы на полное восстановление после инсульта

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Ученые из Афинского национального университета установили, что у людей с ишемическим инсультом лечение препаратом тенектеплаза, разжижающим тромбы, связано более высокой вероятностью полного выздоровления по сравнению с приемом альтеплазы. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurology.

Ишемический инсульт возникает из-за нарушения кровоснабжения головного мозга и является наиболее распространенным типом. Для восстановления после этого сердечно-сосудистого события используются препараты тенектеплаза и алтеплаза, которые разрушают тромбы и ускоряют процессы ремоделирования тканей и миграции клеток.

В ходе мета-анализа исследователи изучили 11 научных работ, в которых сравнивалась безопасность и эффективность терапии тенектеплазой или альтеплазой в течение четырех с половиной часов после инсульта. В этих исследованиях 3788 людям вводили тенектеплазу, а другим 3757 — альтеплазу.

Результаты показали, что использование любого из этих препаратов значительно повышало шансы на выздоровление после инсульта. Тем не менее, исследователи обнаружили, что у людей, которым вводили тенектеплазу, вероятность полного восстановления была на 5% выше, чем у людей, которым вводили альтеплазу. Также у первых была снижена выше вероятность усугубления инвалидности через три месяца после инсульта. 

Ранее ученые выяснили причину инсультов у молодых людей.

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