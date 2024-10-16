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Ученые выяснили причину инсультов у молодых людей

JSCD: окклюзия сосудов может вызвать инсульт в 18 лет

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Depositphotos

Американские ученые из Университета Нью-Йорка и Политехнического университета Виргинии установили причину инсультов у молодых людей. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases (JSCD).

Острые ишемические инсульты, вызванные окклюзией крупных сосудов (LVO-AIS), считаются наиболее тяжелыми нарушениями кровоснабжения мозга. Они возникают из-за закупорки крупных мозговых артерий тромбами или бляшками.

Считается, что LVO-AIS обычно поражают пожилое население, поскольку с возрастом увеличиваются факторы риска сосудов.

В новом исследовании команда выяснила, что острые ишемические инсульты из-за окклюзии сосудов происходят среди людей в возрасте от 18 до 50 лет также часто, как и более старшую возрастную группу.

Выводы специалистов основаны на анализе медицинских данных 1,2 тыс. пациентов в возрасте до 50 лет, проходивших лечение в штате Огайо. У почти 20% из них диагностировали LVO-AIS.

По словам авторов работы, инсульты у молодых людей были обусловлены такими сопутствующими диагнозами, как проблемы с сердцем и заболевания артерий. Исследователи рекомендуют страдающими от подобных болезней людям проходить скрининг факторов риска инсульта, невзирая на возраст.

Ранее врачи назвали три опасные для жизни болезни, которые стали чаще выявлять у молодежи.

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