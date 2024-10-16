Раскрыта связь между лекарствами от простуды и шансами на беременность

В последнее время «метод Муцинекса», предполагающий использование препаратов от простуды с активным ингредиентом гвайфенезином, стал популярным в социальных сетях среди тех, кто борется с бесплодием. Об этом изданию The Conversation рассказали сотрудники кафедры репродуктивной медицины Университета Шеффилда.

Ученые объяснили, что шейка матки играет важнейшую роль в наступлении беременности. Она регулирует прохождение сперматозоидов, вырабатывая цервикальную слизь. В течение менструального цикла женщины количество и консистенция цервикальной слизи изменяются, достигая оптимального состояния во время овуляции. Гвайфенезин разжижает слизь, что, по мнению сторонников метода, помогает сперматозоидам легче достигать яйцеклетки.

Как отмечают ученые, доказательств эффективности этого метода крайне мало. Одно из наиболее известных исследований по теме было проведено в 1982 году. Оно показало, что 15 из 40 пар, участвовавших в эксперименте с гвайфенезином, смогли успешно зачать ребенка. Но отсутствие контрольной группы не позволяет сделать однозначные выводы.

Также исследователи предупреждают, что производитель Муцинекса не рекомендует использовать препарат для лечения бесплодия, и что научные данные о влиянии гвайфенезина на зачатие или развитие эмбриона остаются неподтвержденными.

Несмотря на это, многие люди, стремящиеся стать родителями, рассматривают этот метод как легкий способ повысить шансы на успех, хотя специалисты подчеркивают необходимость осторожного подхода и обращения к проверенным медицинским решениям.

Ранее ученые связали дефекты спермы с тяжелыми осложнениями беременности.