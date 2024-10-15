Ученые обнаружили огромных трубчатых червей у берегов Галапагосских островов

Международная группа ученых из Австрии, Германии, Нидерландов, США и других стран нашла необычайно крупных трубчатых червей в ходе изучения гидротермальных источников Восточно-Тихоокеанского поднятия недалеко от Галапагосских островов. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Ранее считалось, что в экстремальной среде гидротермальных источников могут выжить только микробы и вирусы.

Исследователи обнаружили призрачных белых существ, зажатых под плитами застывшей лавы вдоль расширяющегося океанического хребта, где сходятся несколько тектонических плит.

Согласно отчету, в полостях на дне обитали трубчатые черви рекордных размеров. Длина особей одного вида (Oasisia alvinae) достигала 20 сантиметров, а другого (Riftia pachyptila) — более 50 сантиметров.

«Быстрая колонизация этими животными предполагает эффективное распространение личинок, при этом личинки, как предполагается, переносятся по дну, хребтам и океаническим течениям, прежде чем они оседают в жерлах», — пишут авторы статьи.

Ранее ученые обнаружили новые виды морских червей в акватории Курильских островов.