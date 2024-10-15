Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые обнаружили огромных трубчатых червей у берегов Галапагосских островов

NatComms: в тихоокеанских гидротермальных источниках обитают полуметровые черви

close
NPG Press/YouTube

Международная группа ученых из Австрии, Германии, Нидерландов, США и других стран нашла необычайно крупных трубчатых червей в ходе изучения гидротермальных источников Восточно-Тихоокеанского поднятия недалеко от Галапагосских островов. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Ранее считалось, что в экстремальной среде гидротермальных источников могут выжить только микробы и вирусы.

Исследователи обнаружили призрачных белых существ, зажатых под плитами застывшей лавы вдоль расширяющегося океанического хребта, где сходятся несколько тектонических плит.

Согласно отчету, в полостях на дне обитали трубчатые черви рекордных размеров. Длина особей одного вида (Oasisia alvinae) достигала 20 сантиметров, а другого (Riftia pachyptila) — более 50 сантиметров.

«Быстрая колонизация этими животными предполагает эффективное распространение личинок, при этом личинки, как предполагается, переносятся по дну, хребтам и океаническим течениям, прежде чем они оседают в жерлах», — пишут авторы статьи.

Ранее ученые обнаружили новые виды морских червей в акватории Курильских островов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами