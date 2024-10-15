Врач рассказал, какие обезболивающие могут вызвать проблемы с потенцией

Британский врач Дональд Грант предупредил, что злоупотребление безрецептурными обезболивающими может стать причиной эректильной дисфункции у мужчин. Он рассказал изданию Daily Mail, что до половины взрослых мужчин страдают той или иной степенью половой слабости, и одной из причин может быть бесконтрольный прием «безобидных» лекарств.

Грант утверждает, что такие распространенные препараты, как аспирин и ибупрофен, могут оказывать негативное влияние на мужское здоровье. Аспирин, например, разжижает кровь и ухудшает приток крови к половому члену, что приводит к проблемам с потенцией. Кроме того, аспирин часто вызывает желудочно-кишечные кровотечения, особенно у пожилых пациентов.

Врач добавил, что из-за простоты приобретения и применения таких обезболивающих многие люди регулярно превышают рекомендуемую дозу. Грант призывает пациентов не заниматься самолечением и принимать такие препараты только под контролем врача, чтобы избежать серьезных побочных эффектов, в том числе проблем с эрекцией.

Ранее врач подтвердил связь между злоупотреблением порно и эректильной дисфункцией.