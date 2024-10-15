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Ученые выяснили, почему болезнь Альцгеймера опаснее для женщин

Neuron: у женщин с болезнью Альцгеймера иммунные клетки мозга сильнее стареют

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Ученые из Медицинского центра Вейла Корнелла установили, что гены, связанные с повышенным риском развития болезни Альцгеймера, сильнее ухудшают умственные способности женщин из-за особенностей иммунных клеток мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале Neuron.

Болезнь Альцгеймера (БА) поражает миллионы людей по всему миру, причем женщины страдают этим заболеванием почти в два раза чаще по сравнению с мужчинами. Чтобы выяснить причины такого непропорционального распределения, ученые сосредоточились на генетических факторах развития этого заболевания.

Они проанализировали особенности разрушения здоровья мозга у крыс с человеческими версиями генов APOE4 и TREM2 R47H. Эти редкие варианты повышают риск возникновения болезни Альцгеймера в несколько раз. Результаты показали, что у самок с этими мутациями наблюдались значительные повреждения области мозга, которая играет важную роль в мышлении и памяти. Это повреждение включало более объемные скопления токсичных тау-белков. У самцов такого эффекта не наблюдалось.

По словам исследователей, большую опасность для женщин генетические факторы риска болезни Альцгеймера представляют из-за особенностей иммунных клеток мозга, называемых микроглией. Обычно микроглия защищает мозг, однако при носительстве APOE4 и TREM2 R47H она теряет способность функционировать должным образом. Вместо того, чтобы очищать поврежденные клетки и устранять скопления белка, эти вспомогательные клетки «стареют» и выделяют воспалительные химические вещества.

Ранее был назван способ снизить риск развития деменции на 12%.

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