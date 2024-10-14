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Ученые создали новый способ борьбы с ожирением с помощью наночастиц

AdvSci: разработаны наночастицы, не дающие усваивать жир в тонком кишечнике

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Depositphotos

Китайские ученые из Нанкинского медицинского университета создали новый подход к борьбе с ожирением за счет наночастиц. Исследование опубликовано в научном журнале Advanced Science (AdvSci).

Команда сфокусировалась на ферменте под названием O-ацилтрансфераза 2 (SOAT2), играющем важную роль в абсорбции жира в тонком кишечнике.

Исследовательская группа разработала инновационную систему доставки с использованием наночастиц — крошечных капсул, изготовленных из полимерного ядра с защитной оболочкой.

Ученые раскрыли основной механизм, посредством которого SOAT2 регулирует всасывание жира. Ингибирование SOAT2 в тонком кишечнике запускает деградацию CD36, белка, ответственного за транспортировку жира. Процесс включает как клеточный стресс, так и привлечение E3-лигазы RNF5, фермента, который усиливает деградацию CD36.

Метод предназначен для доставки малых интерферирующих РНК в тонкий кишечник, где они могут снизить экспрессию SOAT2 и подавить всасывание жира.

При испытании технологии на мышах грызуны, получившие терапию наночастицами, усваивали меньше жира и избегали ожирения даже на диете с высоким содержанием жиров.

Команда планирует протестировать систему наночастиц на более крупных животных моделях, чтобы подтвердить ее эффективность и безопасность для потенциального использования на людях.

Ранее ученые раскрыли секрет быстрого и успешного похудения.

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