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Иранская полиция изъяла у контрабандистов 2000-летние золотые маски

Arkeonews: в Иране у контрабандистов изъяли 2000-летние ритуальные маски из золота

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Mehr News Agency

Сотрудники полиции в Иране задержали контрабандистов, занимающихся торговлей антиквариатом. В результате были изъяты священные реликвии, среди которых — две золотые маски возрастом более двух тысяч лет. Об этом сообщает турецкий портал археологических новостей Arkeonews.

Эксперты установили, что маски, вероятно, принадлежали древней эламской цивилизации, существовавшей на территории современного западного Ирана примерно с 3000 до 500 года до нашей эры. Они служили изображением человеческого лица с религиозными символами. Маски использовались в погребальных ритуалах как символ перехода в загробную жизнь.

Контрабандисты находились под пристальным наблюдением, что привело к их задержанию в провинции Фарс при попытке продать артефакты. По словам начальника полиции, одну из золотых масок планировали продать за примерно 50 тысяч долларов США.

Ранее в Иране нашли тысячи печатей древних торговцев.

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