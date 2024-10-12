Ученые выяснили, как на Землю попали необходимые для жизни летучие вещества

Метеориты принесли на Землю летучие соединения, необходимые для возникновения жизни. Это показало исследование, опубликованное в журнале Science Advances.

Планетезимали — основные строительные блоки каменистых планет, в том числе Земли. Но не все планетезимали одинаковы. Самые ранние планетезимали Солнечной системы подверглись воздействию высоких уровней радиации, что заставило их расплавиться и потерять свои летучие вещества. Но некоторые планетезимали избежали высоких доз радиации и сохранили больше летучих веществ. Последние включают шесть наиболее распространенных элементов, встречающихся в живых организмах, а также воду.

Ученые проанализировали цинк из планетезималей, достигших поверхности Земли. Ранние «расплавленные» планетезимали составили около 70% от общей массы Земли, но обеспечили только около 10% запасов ее цинка. Более важный источник цинка — поздние планетезимали, которые не расплавились и не потеряли свои летучие элементы. Также эти планетезимали были важным источником летучих веществ для Земли.

Работа поможет улучшить поиск жизни на других планетах.

«Мы знаем, что расстояние между планетой и ее звездой является определяющим фактором для поддержания жидкой воды на ее поверхности. Но наши результаты показывают, что нет никакой гарантии, что такие планеты имеют компоненты, чтобы иметь достаточно воды и других летучих веществ», — отметили авторы.

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