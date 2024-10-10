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Названы заболевания, повышающие риск рака кишечника

СRОН: гипертония связана с повышенным риском рака кишечника

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Ученые из Университета Флиндерса установили, что с повышенным риском развития рака кишечника связаны пять распространенных патологии обмена веществ, в числе которых гипертония и повышенный уровень глюкозы в крови. Результаты исследования опубликованы в журнале Critical Reviews in Oncology/Hematology.

Исследователи проанализировали данные 49 ранее опубликованных научных работ, чтобы определить связь между метаболическими заболеваниями и риском развития рака кишечника. В систематических обзорах и мета-анализах использовалась информация о взрослых здоровых добровольцах и лицах с различными заболеваниями.

Результаты показали, что риск рака кишечника повышают пять довольно распространенных патологий — ожирение, гипертония, неалкогольная жировая болезнь печени, избыток сахара в крови и дефицит липопротеидов высокой плотности. Комплексное развитие таких заболеваний известно как метаболический синдром.

Ученые подчеркнули, что простые анализы крови, которые многие люди ежегодно сдают в рамках диспансеризации, эффективно помогают оценить риск метаболического синдрома и предотвратить его до появления опасных для жизни осложнений.

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