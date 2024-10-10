проект

>

Врач объяснил, почему не используют искусственную голубую кровь из СССР

Врач Трахтман: искусственная кровь, разработанная в СССР, не заменила натуральную

close
Global Look Press

Сегодня искусственную голубую кровь, разработанную в СССР, перфторан практически не используют, рассказал «Газете.Ru» заведующий отделением трансфузиологии детского медицинского центра имени Дмитрия Рогачева и один из экспертов проекта о донорстве «+Я» Павел Трахтман.

Перфторан — это лекарственное соединение, которое обеспечивает только одну из функций человеческой крови — перенос кислорода. По словам Трахтмана, именно поэтому препарат не нашел широкого применения.

«Хотя теоретически ее можно использовать, но это заведомо хуже, чем применение донорской крови. Поэтому искусственная кровь остается интересной научной разработкой, которая указывает пути для дальнейших исследований по поиску синтетических аналогов. Но пока не было создано ни одного синтетического аналога, способного заменить все функции человеческой крови», – отметил врач.

Подробнее о том, какие две группы крови самые редкие в России, какие лекарства производят из человеческой крови, какие функции несет кровь и почему еще не придумали искусственные аналоги крови – в интервью Трахтмана «Газете.Ru».

Ранее врач назвал работающие методы детоксикации организма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами