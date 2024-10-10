Врач объяснил, почему не используют искусственную голубую кровь из СССР

Сегодня искусственную голубую кровь, разработанную в СССР, перфторан практически не используют, рассказал «Газете.Ru» заведующий отделением трансфузиологии детского медицинского центра имени Дмитрия Рогачева и один из экспертов проекта о донорстве «+Я» Павел Трахтман.

Перфторан — это лекарственное соединение, которое обеспечивает только одну из функций человеческой крови — перенос кислорода. По словам Трахтмана, именно поэтому препарат не нашел широкого применения.

«Хотя теоретически ее можно использовать, но это заведомо хуже, чем применение донорской крови. Поэтому искусственная кровь остается интересной научной разработкой, которая указывает пути для дальнейших исследований по поиску синтетических аналогов. Но пока не было создано ни одного синтетического аналога, способного заменить все функции человеческой крови», – отметил врач.

Подробнее о том, какие две группы крови самые редкие в России, какие лекарства производят из человеческой крови, какие функции несет кровь и почему еще не придумали искусственные аналоги крови – в интервью Трахтмана «Газете.Ru».

Ранее врач назвал работающие методы детоксикации организма.