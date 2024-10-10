Ученые рассказали, какие тренировки не навредят сердцу

Людям со слабым сердцем нужно обратить внимание на изометрические (статические) упражнения, которые не предполагают резких и интенсивных движений. Об этом изданию The Conversation рассказали научные сотрудники кафедры спорта и физических упражнений Университета Англии Раскин.

Ученые объяснили, что динамические упражнения (бег, силовые тренировки, аэробика) могут быть небезопасны для лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Иногда они предполагают слишком сильное увеличение частоты сердечных сокращений и повышение кровяного давления. Тем не менее, полностью отказываться от тренировок необязательно. Нарастить мышцы, улучшить чувство баланса и увеличить выносливость можно и без лишних движений.

По словам специалистов из Университета Англии Раскин, для этой цели отлично подойдут статические упражнения. Обычно для наращивания силы мышцам необходимо изменять свою длину на протяжении всего движения. Приседания и сгибания рук на бицепс — хорошие примеры упражнений, которые заставляют мускулы сокращаться.

Изометрические тренировки подразумевают сокращение мышц, которое создает силу без необходимости двигать суставами. Этого можно добиться, выполняя разные виды планки, статичные приседания с опорой на стену, выпады, различные стойки на руках и подъемы ног с удержанием.

Такие упражнения воздействуют на специализированные нейроны в головном и спинном мозге. Чем выше этот уровень нервной активации, тем больше задействуется мышечных волокон. Увеличение мышечных волокон выступает условием для наращивания силы.

Ученые объяснили, что, когда мышца сокращается, она увеличивается в размерах. Это приводит к сдавливанию кровеносных сосудов, снабжающих эту мышцу. Затем, когда сокращение ослабевает, кровь резко возвращается в изначальное русло, принося с собой больше кислорода и оксида азота. Это, в свою очередь, снижает кровяное давление и предотвращает затвердевание артерий.

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