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Российский ученый предупредил о приближении к Земле крупного облака плазмы

ИКИ РАН: из-за вспышки на Солнце к Земле приближается крупное облако плазмы

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NASA/SDO

Крупное облако плазмы, образовавшееся в результате вспышки на Солнце, в настоящее время приближается к Земле. Об этом рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев, пишет РИА Новости.

По словам специалиста, на ближайшие два дня был сформирован «крайне неблагоприятный» геомагнитный прогноз.

«Наблюдения показывают, что вчерашняя вспышка уровня X1.8 сопровождалась исключительно скоростным выбросом плазмы, который придет к Земле уже сегодня, причем, по некоторым оценкам, уже в середине дня», — уточнил он.

Богачев добавил, что недавно на Солнце зафиксировали другую мощную вспышку. Ей присвоили уровень X9.1.

Но тогда выброс задел Землю лишь своим краем, поэтому никаких значительных изменений в геомагнитном поле планеты не произошло. Тем не менее сейчас от плазменного облака «уклониться не удастся», подчеркнул руководитель лаборатории.

Специалист обратил внимание, что при самом неблагоприятном сценарии надвигающимся на Землю магнитным бурям могут присвоить пятый уровень, который считается высшим. Однако наиболее правдоподобный вариант развития событий предполагает магнитные бури четвертого уровня. Их продолжительность, в свою очередь, составит до двух суток.

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