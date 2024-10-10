Китай занял первое место в мире по числу научных технологических публикаций

По числу научных технологических публикаций Китай занимает первое место в мире. Об этом со ссылкой на данные Росконгресса сообщает РИА Новости.

Кроме того, Китай занял первое место в мире по количеству действующих внутренних патентов на изобретения и по числу международных заявок по Договору о патентной кооперации. На долю КНР приходится 48% самых цитируемых в мире исследований в области передовых авиационных двигателей, включая гиперзвуковые. А совокупный объем финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в Китае больше, чем в 27 странах Евросоюза, вместе взятых.

Аналитики отмечают, что КНР укрепила свои позиции в подготовке и привлечении ведущих специалистов в области искусственного интеллекта, сократив отставание от США.

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