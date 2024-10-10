Российские ученые разработали метод защиты шахтеров от перегрева

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали подход для предотвращения накопления тепла внутри шахт. Метод призван защитить здоровье горнорабочих от теплового стресса и повысить безопасность добычи, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе научного учреждения.

«Согласно требованиям правил безопасности значение температуры воздуха в рабочих зонах не должно превышать 26°С. Кроме этого, важно уделять внимание возможности организма горнорабочего поддерживать нормальную терморегуляцию.

Эффективность отвода тепла помимо температуры окружающей среды зависит от величины относительной влажности воздуха. Воздействие неблагоприятных окружающих условий приводит к накоплению тепловой нагрузки в организме и ухудшению состояния человека», — уточнил профессор кафедры разработки месторождений полезных ископаемых ПНИПУ Артем Зайцев.

Специалисты Пермского Политеха разработали модель теплообмена с учетом тепловой инерции, возникающей во время включения и остывания оборудования.

Результаты моделирования подтвердили установленную в ходе замеров зависимость: снижение температуры воздуха после выключения оборудования происходит не мгновенно.

В начале ремонтной смены она высокая, с течением времени падает из-за постепенного остывания источника тепловыделения. При включении оборудования после ремонтной смены температура снова возрастает, после чего принимает постоянное значение.

По словам исследователей, новый подход может применяться для оценки уровня теплового стресса рабочих в забоях и для прогноза тепловой нагрузки в будущих рабочих зонах. Это позволит нормализовать микроклимат внутри рудников и шахт.

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