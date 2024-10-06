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Расстыковку от МКС корабля Crew Dragon с россиянином отложили во второй раз

NASA отложило расстыковку Crew Dragon с космонавтом Гребенкиным на 10 октября

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SpaceX

Расстыковка корабля Crew Dragon с россиянином Александром Гребенкиным на борту от МКС (Международной космической станции) отложена на 10 октября. Об этом сообщает «Роскосмос» со ссылкой на NASA.

Отмечается, что очередная отсрочка произошла из-за неблагоприятной погоды.

Сначала NASA перенесло расстыковку корабля Crew Dragon с 7 на 8 октября из-за погодных условий в районах приводнения у побережья штата Флорида. Туда сейчас движется топический шторм «Милтон». Специалисты ожидают, что он может обрушиться на Флориду во вторник, 8 октября, как раз когда Crew Dragon должен был вернуться на Землю по первоначальному плану. В связи с этим метеорологи порекомендовали жителям американского штата составить план действий на случай урагана.

Запуск Crew Dragon в космос тоже переносили несколько раз — из-за погодных условий и чтобы завершить подготовку к полету.

Ранее космонавт рассказал, как чихать в скафандре.

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