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Ученые узнали, как древним птерозаврам удалось вырасти до гигантских размеров

CurBio: хождение по земле сделало птерозавров крупнейшими летающими животными

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University of Leicester

Британские палеонтологи из Лестерского университета выяснили, каким образом древние птерозавры превратились из маленьких обитателей деревьев в самых больших летающих позвоночных, когда-либо живших на Земле. Исследование опубликовано в научном журнале Current Biology (CurBio).

Команда изучила передние и задние конечности птерозавров со всего мира на протяжении их эволюционной истории. Они обнаружили значительный уровень вариаций, напоминающий разнообразие среди современных птиц.

Как показал анализ, ранние птерозавры были приспособлены для жизни на деревьях. Их конечности напоминали лапы современных дятлов и лазающих ящериц. Древесное местообитание ограничивало размер животных.

Однако в середине юрского периода случился крупный эволюционный сдвиг, после которого верхние и нижние конечности птерозавров стали больше походить на таковые у наземных животных.

Адаптация к передвижению по земле открыло птерозаврам новые экологические ниши и предоставило больше различных вариантов питания. Поскольку существам больше не нужно было карабкаться по деревьям, некоторые из них развились до гигантских размеров с размахом крыльев около 10 метров.

Ученые отметили, что птерозавры смогли эффективно конкурировать с другими обитателями суши, используя как возможность ходить, так и способность к полету.

Ранее исследователи открыли новый вид птерозавров с размахом крыльев около 4,6 метра.

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