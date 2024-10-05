Врач рассказал, через какое время после смерти мухи откладывают яйца на теле

Изучение насекомых, обнаруженных на теле или рядом с ним, может помочь в установлении давности смерти. Мухи начинают откладывать яйца на теле умершего уже спустя 4-6 часов после смерти, об этом «Газете.Ru» рассказал судебно-медицинский эксперт, врач-патологоанатом, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник группы патологии терминальных состояний НИИ морфологии человека им. акад. А.П. Авцына РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Борис Кульбицкий.

«В мегаполисе основными насекомыми являются мухи. Их появление на трупе можно отследить по кладкам яиц, которые обычно появляются в течение 4-6 часов. Личинки появляются примерно через 12-24 часа, потом появляются куколки», — рассказал врач.

Но, по его словам, иногда на теле успевает появится несколько поколений мух, что тоже дает судмедэксперту подсказки о том, как давно мог умереть человек.

«А вот по видовой принадлежности насекомых, которые находятся на теле, определить время смерти, к сожалению, невозможно. Однако этот признак можно использовать для установления того, произошло ли событие в том месте, где нашли труп», — заключил специалист.

Подробнее о том, как определяют время смерти по глазам, насколько быстро начинается процесс гниения, что такое жировоск и когда он образуется на трупе — в интервью Кульбицкого «Газете.Ru».

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