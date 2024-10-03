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Названа главная опасность инсульта в пожилом возрасте

JAMA: инсульт в пожилом возрасте влечет быстрое снижение когнитивных функций

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Ученые из Центра здорового старения мозга (CHeBA) в Австралии установили, что у пожилых людей, впервые перенесших инсульт, происходит немедленное снижение когнитивных функций. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Ученые провели мета-анализ 14 ранее опубликованных исследований, в которых участвовали пожилые люди из 11 стран мира без инсульта или деменции в истории болезни. Средний возраст участников составил 73 года. На протяжении многих лет ученые отслеживали изменения в состоянии здоровья и когнитивных способностях испытуемых.

Среди 20860 участников исследователи выявили людей, впервые перенесших инсульт, и выявили в их мышлении и памяти сбои, которые последовали за этим неблагоприятным событием. Оказалось, что у пожилых людей после инсульта наблюдалось стремительное, долгосрочное и значительное снижение когнитивных навыков. Деградация затрагивала речь, скорость обработки информации и исполнительные функции.

Также было обнаружено, что у лиц, страдающих диабетом, гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями и депрессией когнитивные нарушения развивались быстро без инсульта. Аналогичному риску были подвержены люди с высоким уровнем холестерина в крови и курильщики.

Ранее стало известно, что злоупотребление газировкой и соками грозит инсультом.

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