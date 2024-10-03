Ученые нашли связь между астмой у женщин и аутизмом у их детей

Австралийские ученые из Ньюкаслского университета обнаружили связь между наличием астмы у женщин и повышенным риском развития расстройств аутистического спектра (РАС) у их новорожденных детей. Исследование опубликовано в научном https://www.sciencedirect.com/journal/brain-behavior-and-immunity-health Brain, Behavior, & Immunity – Health (BBIH).

Команда обнаружила, что повышенная экспрессия определенных воспалительных генов у матерей способствует возникновению аутизма у ребенка в первые 12 месяцев жизни.

Общие черты аутизма включают трудности в социальном взаимодействии, повторяющееся поведение и повышенную чувствительность к сенсорным сигналам, таким как свет или звук. Хотя точные причины аутизма до конца не изучены, считается, что генетические, экологические и иммунные факторы вносят свой вклад.

Ученые отобрали 24 пары мать-ребенок. Участники предоставили на анализ образцы материнской крови во время беременности и завершили оценку раннего поведенческого развития своих младенцев.

Из этих проб исследовательская группа извлекла РНК и измерила активность 249 генов, участвующих в воспалении.

Когда младенцам исполнилось 12 месяцев, специалисты использовали инструмент родительского отчета под названием First Year Inventory (FYI) для оценки вероятности поведения, связанного с аутизмом.

FYI оценивает ранние признаки аутизма в двух ключевых областях: социальная коммуникация и сенсорная регуляция. Младенцы с баллом FYI 19,2 или выше были классифицированы как имеющие повышенную вероятность аутизма.

Из 24 младенцев, участвовавших в исследовании, у четырех обнаружили повышенная вероятность поведения, связанного с аутизмом, в то время как у остальных 20 вероятность была низкой.

Интересно, что матери младенцев в группе с высокой вероятностью показали значительно более высокую активность шести воспалительных генов: CYSLTR2, NOX1, C1QA, CXCL10, C8A и IL23R.

Исследователи также обнаружили, что два из этих генов — CYSLTR2 и CXCL10 — были явно связаны с трудностями социальной коммуникации у младенцев, что измерялось их FYI-оценками.

Кроме того, два других гена — ALOX5 и MAFK — имели отношение к трудностям сенсорной регуляции у младенцев. От сенсорной регуляции зависит, как дети обрабатывают и реагируют на сенсорные стимулы, такие как звуки, свет или прикосновения.

Исследование указывает на потенциальный новый способ прогнозирования вероятности аутизма во время беременности, отметили ученые.

Ранее исследователи выяснили, что ожирение у матери удваивает риск рождения ребенка с аутизмом.