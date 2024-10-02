Ученые узнали цвет глаз древнего предка всех кошек

Американские ученые из Гарвардского университета проследили историю эволюцию расцветки глаз семейства кошачьих вплоть до их общего предка, бродившего по Земле более 30 млн лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале iScience.

Современные большие и малые кошки обладают обширной палитрой радужки глаз. Например, у гепардов золотистые глаза, у снежных барсов — голубые, а у леопардов — зеленого оттенка.

В новом исследовании команда идентифицировала и классифицировала различные цвета глаз в 52 таксонах кошачьих.

Затем исследователи приступили к реконструкции оттенков глаз предка кошек.

Они обнаружили, что ранние, докошачьи линии (предки кошачьих и их ближайшие родственники, линзанги) имели только карие глаза. Однако после того, как вид линзангов отделился, сероглазые кошки появились наряду с кареглазыми.

«Вероятно, это произошло из-за генетической мутации, которая резко уменьшила содержание пигмента в глазах», — отметили авторы статьи.

Задающий окраску пигмент меланин может иметь две формы — коричневый эумеланин и желтый феомеланин.

Чтобы перейти от карего глаза к серому, потребуется уменьшение эумеланина. Это уменьшение приведет к тому, что глаз будет не полностью карим и не полностью серым, а коричневато-серым, что и обнаружили исследователи.

Затем сероглазые кошки проложили путь к всплеску зеленых, желтых и синих оттенков, создав связующее звено между карими глазами и новыми цветами.

Исследователи не обнаружили значимых корреляций между режимом активности, зоогеографическим регионом, средой обитания и однородностью цвета глаз, что оставляет открытым вопрос об адаптивном преимуществе наличия разного цвета глаз.

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