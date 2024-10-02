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Ученые узнали цвет глаз древнего предка всех кошек

iScience: генетическая мутация породила разнообразие оттенков глаз кошачьих

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Depositphotos

Американские ученые из Гарвардского университета проследили историю эволюцию расцветки глаз семейства кошачьих вплоть до их общего предка, бродившего по Земле более 30 млн лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале iScience.

Современные большие и малые кошки обладают обширной палитрой радужки глаз. Например, у гепардов золотистые глаза, у снежных барсов — голубые, а у леопардов — зеленого оттенка.

В новом исследовании команда идентифицировала и классифицировала различные цвета глаз в 52 таксонах кошачьих.

Затем исследователи приступили к реконструкции оттенков глаз предка кошек.

Они обнаружили, что ранние, докошачьи линии (предки кошачьих и их ближайшие родственники, линзанги) имели только карие глаза. Однако после того, как вид линзангов отделился, сероглазые кошки появились наряду с кареглазыми.

«Вероятно, это произошло из-за генетической мутации, которая резко уменьшила содержание пигмента в глазах», — отметили авторы статьи.

Задающий окраску пигмент меланин может иметь две формы — коричневый эумеланин и желтый феомеланин.

Чтобы перейти от карего глаза к серому, потребуется уменьшение эумеланина. Это уменьшение приведет к тому, что глаз будет не полностью карим и не полностью серым, а коричневато-серым, что и обнаружили исследователи.

Затем сероглазые кошки проложили путь к всплеску зеленых, желтых и синих оттенков, создав связующее звено между карими глазами и новыми цветами.

Исследователи не обнаружили значимых корреляций между режимом активности, зоогеографическим регионом, средой обитания и однородностью цвета глаз, что оставляет открытым вопрос об адаптивном преимуществе наличия разного цвета глаз.

Ранее ученые выяснили, почему кошки любят воровать случайные предметы.

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